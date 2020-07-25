Кабмин одобрил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией

https://static.news.ru/photo/88bd5d0a-ce47-11ea-9590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. В октябре 2019 года Сербия подписала соглашение о создании зоны беспошлинной торговли с ЕАЭС, теперь его должны ратифицировать все государства-члены союза.

Одобрить проект федерального закона «О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией с другой стороны», — говорится в сообщении правительства.

Ранее вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич заявил, что у страны благодаря договору с ЕАЭС не только появится соглашение о беспошлинной торговле с двумя новыми партнёрами — Арменией и Киргизией, но и расширится перечень беспошлинной продукции. В планах Белграда — за два-три года увеличить объём экспорта на рынки ЕАЭС до $1,5 млрд.

Как писал NEWS.ru, участники заседания межправительственного совета ЕАЭС приняли план по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории входящих в организацию стран. Документ носит название «О комплексном плане мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств — членов Евразийского экономического союза». Также по итогам заседания приняли распоряжение о картах развития агроиндустрии и индустриализации ЕАЭС. Кроме того, был принят ряд документов, относящихся к маркировке товаров и программе производства космических и геоинформационных продуктов.