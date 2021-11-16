Кабмин одобрил проект о новых получателях маткапитала

Правительство одобрило законопроект, согласно которому получателями маткапитала становятся мужчины, воспитывающие детей от суррогатных матерей. В ближайшее время документ будет внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Коммерсант».
Согласно документу, получателями маткапитала могут
Однако получить деньги мужчина может в том случае, если уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их женой. Также законопроект предполагает, что получить маткапитал может жена такого мужчины в случае его смерти или лишения родительских прав. Если же умирает женщина или отменяется усыновление ею детей, то маткапитал переходит детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, но обучающимся по очной форме в образовательном учреждении не дольше чем до 23 лет.
Ранее правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.