Кабмин одобрил проект о новых получателях маткапитала

Правительство одобрило законопроект, согласно которому получателями маткапитала становятся мужчины, воспитывающие детей от суррогатных матерей. В ближайшее время документ будет внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, получателями маткапитала могут быть мужчины, которые являются единственными родителями второго, третьего и последующего детей, рождённых после 1 января 2007 года. Также это касается ребёнка, рождённого в результате использования суррогатного материнства после 1 января 2020 года.

Однако получить деньги мужчина может в том случае, если уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их женой. Также законопроект предполагает, что получить маткапитал может жена такого мужчины в случае его смерти или лишения родительских прав. Если же умирает женщина или отменяется усыновление ею детей, то маткапитал переходит детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, но обучающимся по очной форме в образовательном учреждении не дольше чем до 23 лет.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.