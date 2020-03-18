Карантин, коронавирус, кризис — правила трёх «к», о которых говорят в последнее время все — начиная от горожан в очереди на кассу и соседей, курящих вместе на кухне, и заканчивая аналитиками, чиновниками и топ-менеджерами. Однако сейчас довольно много недостоверной информации о карантине, как себя вести при нём, какие есть ограничения и возможности. NEWS.ru разбирался в этих вопросах.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» карантин или ограничительные мероприятия — это административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных, пояснил порталу адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Михаил Грачёв.

Хотя история слова отсылает к сроку (quaranta итал., — 40 дней — столько длился запрет на вход судна в порт), карантин имеет непосредственное отношение к чётким границам.

Территория может быть ограничена зданием, населённым пунктом и так далее. Карантин вводится в пунктах пропуска через границу, на территории РФ, соответствующего субъекта страны, муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Михаил Грачёв адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов

Порядок установления режима карантина и конкретные мероприятия устанавливаются многочисленными санитарными правилами, принятыми относительно различных видов заболеваний.

В соответствии с действующим законодательством режим карантина вводится в случае угрозы эпидемии, что связывается с определённым количеством заболевших для каждого вида заболеваний. Возможны исключения — в частности, в детском дошкольном учреждении режим карантина может быть установлен санитарным врачом и до превышения порога по заявлению руководителя.

Карантин и больничный

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пока уполномоченные органы решают, вводить карантин или нет, население ждёт ответов на самые частые вопросы по теме болезни и получению листа временной нетрудоспособности (который по привычке называем больничным).

Как и кем выдается больничный при карантине? В соответствии с приказом Минздрава №624н, лист временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком до 7 лет, посещающим дошкольное образовательное учреждение, выдается лечащим врачом, который осуществляет наблюдение за ребёнком, одному из работающих членов семьи (опекуну) на весь период карантина.

Оплатят ли больничный при карантине? Да. Оплата называется «пособие по временной нетрудоспособности», причём выплата пособия по временной нетрудоспособности положена и в случае введения карантина на работе, и в случае введения карантина в детском дошкольном учреждении (при условии, что ребёнок не достиг возраста 7 лет).

За какой период оплатят в случае карантина? По общему правилу пособие в случае карантина выплачивается за все время отстранения от работы в связи с карантином. В случае введения карантина в детсаду пособие выплачивается родителю (опекуну) также за весь период карантина.

Сколько оплатят в случае введения карантина (при болезни)? Размер пособия по временной нетрудоспособности привязан к среднему заработку работника и зависит от продолжительности страхового стажа (закон № 225-ФЗ «Об обязательном социальном страховании...»):

8 и более лет, — 100% среднего заработка;

стаж от 5 до 8 лет, — 80 %;

менее 5 лет — 60%.

Какие риски могут быть у работников в случае введения карантина? При обычном развитии ситуации — только снижение заработка (все помним нелюбовь работодателей к официальным схемам оплаты труда). В то же время, у нечистоплотного работодателя всегда будет соблазн отправлять работников в неоплачиваемый отпуск. Вряд ли кто откажется от зарплаты по доброй воле, следовательно, такой вариант будет конфликтным. В зоне риска, в первую очередь работники, которые участвуют в полулегальной оплате труда, о чём предупреждали все от Минздрава до соцстраха.

Грамотный работодатель по согласованию с работником может разрешить работу вне места расположения работодателя. Эти организационные мероприятия будут соответствовать территориальному характеру карантина и не повлекут дополнительных издержек, связанных с особенностями регулирования труда надомников.

Ответственность

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регулирование данной сферы отношений подкрепляется также мерами административной ответственности.

В соответствии со статьёй 6.3 КоАП невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий карается наложением штрафа на должностных лиц и ИП — от 500 до 1000 рублей, на юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Злостных нарушителей погрузят в кому — их ждёт административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — сказал Грачёв.

В противовес ажиотажу, распространяемому в СМИ, всё чаще публикуются отзывы специалистов в сфере здравоохранения, утверждающих, что опасность заболевания преувеличена. В этой ситуации имеется ещё один риск: освобождённый работы в связи с карантином работник будет посещать места скопления людей, являясь носителем заболевания или сам подвергаться риску заражения.

Ответственность за нарушение режима карантина гражданами основывается на разумной осмотрительности. Нарушение наказывается предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей.