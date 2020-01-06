https://static.news.ru/photo/5bc47d9e-320a-11ea-85fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс Московской Биржи в ходе торгов 8 января превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.

По данным торгов на 13:54 мск, индекс вырос на 0,7%, до 3100,55 пункта, к 14:10 он достиг 3102,25 пункта. Индекс РТС тоже увеличился — до 1577,06 пункта.

Как писал NEWS.ru, курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 61,84 руб. Курс евро опустился на 15,75 копейки — до 69 рублей. Рынок акций РФ открылся 8 января смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста нефти и снижения внешних фондовых площадок из-за эскалации геополитической напряжённости на Ближнем Востоке в связи с ракетными атаками Ирана на военные базы США в Ираке.