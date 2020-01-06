Индекс Московской Биржи в ходе торгов 8 января превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
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Как писал NEWS.ru, курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 61,84 руб. Курс евро опустился на 15,75 копейки — до 69 рублей. Рынок акций РФ открылся 8 января смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста нефти и снижения внешних фондовых площадок из-за эскалации геополитической напряжённости на Ближнем Востоке в связи с ракетными атаками Ирана на военные базы США в Ираке.
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