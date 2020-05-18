Индекс МосБиржи превысил отметку в 2700 пунктов

https://static.news.ru/photo/bf4faf5a-99a7-11ea-bb13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок ценных бумаг 19 мая 2020 года открылся увеличением биржевых индексов. Показатели МосБиржи прибавили 0,3% и достигли показателя 2702,34 пункта, превысив уровень в 2700 пунктов впервые с 30 апреля 2020-го. Индекс РТС также вырос на 0,3%, до 1171,43 пункта.

Положительная динамика наблюдается на фоне дорожающей нефти. Июльские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE стоят $35,22 (+1,2%). Цена «бочки» WTI — $32,12 за баррель (+1,5%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что нью-йоркская биржа NASDAQ собирается ввести новые ограничения на первое публичное размещение ценных бумаг (IPO). Это осложнит данный процесс для китайского бизнеса. Компаниям из некоторых стран придётся привлекать во время IPO минимум $25 млн или не менее четверти рыночной капитализации.