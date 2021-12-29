Имитация праздника: россияне нашли замену красной икре

В России падают продажи натуральной икры, но растут продажи имитированной. По мнению экспертов, снижение спроса на натуральный продукт произошло в том числе по причине высокой базы прошлого года. Не последнюю роль сыграли и космические цены на главный деликатес новогоднего стола. Стоимость килограмма красной икры ещё осенью впервые за двадцать лет превысила пять тысяч рублей. NEWS.ru выяснил, что россияне порой предпочитают «имитацию» «натуралке» не только из-за разницы в цене.

Икра на выбывание

В декабре россияне стали на 78% больше покупать имитированной икры, при этом продажи натуральной икры к декабрю 2020 года снизились на 18%, свидетельствуют данные «Платформы ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных).

Средний чек покупки красной икры составил 1711 рублей — на 21% выше, чем в декабре прошлого года. И если в денежном выражении объём продаж немного вырос (на 4%), то в натуральном (штуках) — упал сразу на 18%.

На имитированную икру лососевых россияне стали тратить за одно посещение магазина 244 рубля против 212 рублей в 2020 году. В денежном выражении объём продаж увеличился на 24%, в натуральном — подскочил на 78%. Имитированную чёрную икру наши соотечественники тоже стали покупать чаще. Средний чек покупки за год вырос на 25% (272 рубля), объём продаж в денежном выражении — на 14%, в натуральном — на 30%.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Имитированная икра пользуется наибольшим спросом в упаковке по 100-200 грамм, а натуральная икра лососевых — в упаковке 200-300 грамм. При этом падающие продажи натуральной икры специалисты отчасти объясняют эффектом высокой базы прошлого года.

В этом году устойчиво высокий спрос на красную икру начался заранее, в ноябре, в то время как в прошлом году он приходился больше на декабрь. Аналогично, потребительский интерес к новогодней атрибутике был значительно выше в ноябре, — отмечают эксперты «Платформы ОФД».

На вес золота

Но списать происходящее исключительно на эффект базы было бы неправильным. Некоторые эксперты считают, что россияне стали реже покупать красную икру из-за выросших цен. Несмотря на отличную путину (в этом году улов более чем в 1,5 раза превысил прошлогодний), икра в 2021 году подорожала до исторического максимума. По данным Росстата, в октябре средняя стоимость лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за килограмм. В годовом выражении цена выросла на 30%. В ответ часть россиян просто могла вовсе отказаться от деликатеса.

В 2020 году на рост стоимости красной икры повлиял более низкий, чем ожидалось, вылов лососевых, напоминает NEWS.ru кандидат экономических наук, завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. На Камчатке результаты улова в то время оказались худшими за последние десять лет, говорит она.

В текущем году улов лососевых увеличился, но цены всё равно выросли. При этом реальные доходы россиян на фоне пандемии снизились, приоритеты потребителей изменились. В итоге люди стали экономить на рыбе, икре и морепродуктах, — объясняет эксперт.

Вылов и переработка лососевых рыб на предприятиях компании «Устькамчатрыба» Александр Петров/ТАСС

Доходы людей по-прежнему оставляют желать лучшего, соглашается главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. После снижения на 2,8% в 2020 году они показали лишь небольшой рост от этой низшей точки на 4,1% за три квартала 2021 года, замечает он.

Угнаться им за икрой — невозможно. Поэтому многие выбирают компромиссный вариант. Имитация икры — имитация благополучия, — рассуждает аналитик.

Дёшево и сердито

Президент Союза осетроводов, владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков в беседе с NEWS.ru предположил, что растущие продажи имитированной икры связаны не с падением доходов населения, а с областью применения продукта. Дело в том, что в кулинарии имитированную икру часто используют для украшения блюд, как раз в тех случаях, когда вкус настоящей икры решающей роли в общей вкусовой композиции блюда не играет.

Натуральную икру мы используем как отдельный цельный продукт, чтобы сделать бутерброды или просто поставить её на праздничный стол, тогда как имитированная икра используется прежде всего для украшения различных блюд, — рассказывает Новиков.

По словам эксперта, качественная имитация икры появилась на полках российских магазинов совсем недавно — около года назад — до этого её тоже можно было приобрести, но совсем иного, низкого качества. Сегодня люди попробовали новый для них качественный продукт: имитированная икра однородная, не растекается и удобна для создания салатов и закусок — выглядит очень красиво, эффектно.

Думаю, что основную массу имитированной икры покупают именно с целью украсить праздничный стол, — добавляет Новиков.

В остальном же она заметно уступает икре натуральной. При этом эксперт замечает, что у икорных компаний продажи красной икры не сократились, а объём потребления чёрной икры вообще вырос на 15% (по отношению к допандемийному 2019 году).

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, люди стали относится к этому продукту иначе, не просто как к очень дорогому, элитарному деликатесу, а к продукту, способному оказать положительное влияние на здоровье. Икра — особенно чёрная — очень полезна для ослабленного организма, для людей, которые переболели и постепенно выходят из тяжёлого состояния, отмечает Новиков. На фоне пандемии коронавируса многие стали покупать её именно для поддержания иммунитета.

А в целом бояться не стоит — настоящая икра с наших столов никуда не исчезнет. Да, её будут приобретать в несколько меньших количествах при сохранении текущих цен, но полностью отказываться от нее россияне не станут, уверена Чернухина.

Красная икра для россиян — символ не только праздника, но и достатка, благополучия, поэтому люди стремятся, чтобы этот деликатес всегда был на новогоднем столе, добавляет Гойхман. По принципу «как встретишь Новый год, так его и проведёшь». По его мнению , в 2022 году цены на икру в рознице могут стабилизироваться, а их рост не превысит уровень общей инфляции.