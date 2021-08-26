Хуснуллин назвал условие возведения магистрали Москва — Нижний Новгород

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода может быть принято в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что реализация этого мегапроекта зависит от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг, — считает Хуснуллин.

Он уточнил, что если доходная база ФНБ позволит, то правительство внесёт предложение о возобновлении проекта, поскольку «до Нижнего минимум ВСМ нужно доводить».

Ранее стало известно, что власти могут реализовать проект строительства ВСМ из Москвы в Нижний Новгород. Этого не исключил президент РФ Владимир Путин во время встречи с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Реализация проекта позволит добираться из Нижнего Новгорода до столицы меньше чем за час.