Путин не исключил строительство ВСМ из Москвы в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин не исключил, что власти могут реализовать проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Нижний Новгород. Об этом глава государства сообщил во время встречи с нижегородским губернатором Глебом Никитиным, передаёт РИА Новости.

С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить, — высказался президент о проекте ВСМ.

В свою очередь, губернатор Никитин заявил, что он рассчитывает на реализацию проекта, который позволит добираться из Нижнего Новгорода до столицы меньше, чем за час.

Многие говорят, что это приведет к оттоку, я считаю наоборот, это приведет к притоку. <...> Тут можно будет прямо на работу ездить, — сказал Никитин.

Кроме того, губернатор отметил, что региональные власти плотно работают с правительством страны по вопросу строительства трассы М-12, которая должна соединить Москву и Казань. Данная трасса будет проходить через Нижний Новгород.

Впервые проект ВСМ из Москвы в Казань через Нижний Новгород был предложен в 2013 году. Его предполагалось построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей. Минэкономразвития включил его в план комплексного развития магистральной инфраструктуры.

Однако весной 2019 года от реализации проекта отказались. Минфин не выделил под него деньги, глава ведомства Антон Силуанов заявил, что относится к проекту скептически.