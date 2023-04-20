Henkel продала свои российские активы Henkel подписала соглашение о продаже российских активов за 54 млрд рублей

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services, передает ТАСС. Отмечается, что сумма сделки составила 54 млрд рублей.

Компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России, —говорится в сообщении.

О намерении Henkel покинуть российский рынок стало известно еще в 2022 году. Предполагалось, что это произойдет до конца первого квартала текущего года. Решение об этом было принято в связи с российской спецоперацией на Украине.

В руководстве компании пояснили, что уход с российского рынка может включать продажу или передачу активов новому владельцу. При этом ранее заключенные договоренности будут исполняться в полном объеме, а все сотрудники в России будут продолжать работать и получать зарплату.

Ранее сообщалось, что известные бренды бытовой химии концерна Henkel в России начали появляться в маркетплейсах в новом виде — у них сохранились названия, но теперь они написаны на кириллице, а не на латинице. Например, порошок Persil теперь в том же дизайне представлен как «Персил». Также в линейке товаров появились русифицированные бренды кондиционера для белья «Вернель» и туалетные блоки «Бреф».