https://static.news.ru/photo/994ae208-c92c-11e9-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Руководство X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и «Магнит» (MOEX: MGNT) решили менять поставщиков из Китая на контрагентов из других стран. Решение принято на фоне распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в Ухани.

Сложности с логистикой пока не наблюдаются, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам, — рассказал «Интерфаксу» представитель Х5.

По его словам, доля прямого импорта из КНР в торговых сетях компании ниже 1%. Х5 закупает у китайских партнёров в основном непродовольственные товары.

В свою очередь представитель «Магнита» заявил, что компания испытывает сложности с доставкой китайских фруктов и овощей, которые доставляются автотранспортом. При этом ритейлер заверил, что эти сложности не окажут заметного влияния на стоимость продуктов.

После вспышки нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, с конца 2019 года в Китае погиб уже 361 человек. Всего медики выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое китайцев, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме, писал NEWS.ru.