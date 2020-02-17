https://static.news.ru/photo/fde813e4-518e-11ea-9e12-fa163e074e61_660.jpg Гренландия Фото: Karlheinz Irlmeier/imagebroker.com/Global Look Press

Министр энергетики крупнейшего острова на планете Йесс Сване рассказал о планах Гренландии начать продавать талую воду коммерческим компаниям.

Как рассказал Сване в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, сейчас уже есть девять проектов, которые уже получили лицензии на экспорт талой воды. При этом, по его словам, всего выписано 16 лицензий на её добычу.

Ни для кого не секрет, что изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода тысячелетиями была в Гренландии в больших количествах. Сейчас мы понимаем, что можем сделать из неё пользующийся спросом на рынке уникальный продукт, — заявил Сване.

По словам министра энергетики, в качестве целевой группы для реализации талой воды он видит коммерческие предприятия. При этом Сване подчеркнул, что «их делом является на какие рынки выходить». Государство таким образом «пытается диверсифицировать свою экономику вещами, которые могут быть полезны миру», пояснил глава минэнерго Гренландии.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные из Кембриджского университета зафиксировали таяние второго в мире по величине ледяного щита на острове Гренландия.