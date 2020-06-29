Глава Сбербанка Герман Греф привлёк внимание своим прогнозом по курсу отечественной валюты — «рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару». Греф — не просто один из банкиров, а возглавляет крупнейшее кредитное учреждение страны, он давний соратник Владимира Путина, знакомый ему ещё по питерскому периоду, один из авторов экономических реформ начала столетия, которые и легли в основу правительственной политики до сегодняшнего дня. Поэтому к его словам — особое отношение.

Начнём с того, что Греф не просто дал прогноз от себя, но сослался на мнение специалиста: «я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель». Однако ни один из опрошенных журналистов-экономистов о таком «аналитике» не слышал, поиск в Интернете также не дал положительных результатов. Поэтому есть подозрение, что Греф либо выдумал такового, либо неправильно назвал его фамилию (или перепутал интервьюер, а Греф (его пресс-служба) не вычитал). Это вполне может быть, потому что в том же интервью Греф говорит: «Ходорковский, совладелец ЮКОСа, являлся председателем налогового подкомитета бюджетного Комитета Думы». А Ходорковский никогда не являлся депутатом в Госдуме.

Что касается собственно прогноза, то он может базироваться (помимо мнения «аналитика») и на собственном опыте Грефа, и на разработках специалистов Сбербанка. Напомним, хотя Греф и не экономист по образованию, а юрист, он с 1991 года работал в госорганах, занимавшихся приватизацией, после в Минэкономики, и уже более 12 лет — в Сбербанке. Так что за это время у него должна была быть выработана некая интуиция, умение предвидеть тенденции.

Сразу отметим, что из этого интервью ТАСС вовсе не вырисовывается образ Грефа — как глубокого аналитика. В глаза бросается желание создавать видимость — бесконечное злоупотребление совершенно ненужными англицизмами («перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс. Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам... когнитивной флексибильной гибкостью... Коммуникация в обществе: коллаборативность...»), которые в итоге затрудняют понимание, и даже интервьюер взмолился: «Мы уже много лет живем в agile. — Переведите на русский». Обычно использование такого «рашн пиджин» означает, помимо пускания пыли в глаза, неумение чётко и ясно выражать свои мысли, доморощенную вторичность. Последнее подтверждается постоянными ссылками на каких-то американских гуру, как на великих авторитетов — тоже комплекс человека из страны Третьего мира.

Тем не менее, статус Грефа таков, что игнорировать его прогноз нельзя, и он является важным для многих игроков на финансовом рынке. Итак, какие предпосылки имеются для укрепления рубля? Да, экономический кризис в связи с коронавирусом охватил весь мир, никто не смог его избежать, ни Европа, ни Америка, ни Китай. Но можно ли сказать, что Россия легче перенесла его, чтобы ситуация играла на повышение стоимости рубля по отношению к иным валютам? Внутренний рынок того же Евросоюза куда больше — и в нём уже открыли внутреннее сообщение, которое для России закрыто. Таким образом, например, туристическая сфера там получает преимущество.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

При этом зависимость и евро и доллара от цены на нефть куда меньше чем рубля, для которого данный фактор является определяющим. В нынешнем году, еще до ковида наметилась тенденция на снижение цены. В пик эпидемии она резко упала, сейчас идёт отскок, но не такой резкий, как падение, что вполне объяснимо — ибо восстановление мировой экономики (а в цене на чёрное золото важен именно глобальный спрос) происходит медленно, она открывается неравномерно по разным странам. К тому же цена на нефть вообще — слишком многофакторный феномен, чтобы быть связанным с одной переменной. Поэтому возвращение рубля к курсу прошлого года — о чём говорит Греф, разумеется, исключать нельзя, но оно слишком маловероятно, и больше походит на выдавание желаемого за действительное.

Если посмотреть на прогнозы, которые в разное время на протяжении своей карьеры давал Греф, они сбывались далеко не всегда.

Возьмём, например, его предсказание цены на нефть, которое он делал в 2005 году, в бытность министром. По его словам, она должна была стоить $43 за баррель, а в реальности цена составила почти $80. В 2006 году она достигала почти $95 в отдельные месяцы, Греф же говорил о $35.

Откуда же такой сверхоптимистичный прогноз? Ведь высокий курс рубля, по мнению иных экспертов, не выгоден самому Сбербанку.

Думается, в данном случае Герману Грефу было важно, во-первых, привлечь внимание к себе, создать некий информационный шум, конечно, не ради личных потребностей в славе, сколько для укрепления имиджа Сбербанка, усиления доверия к нему клиентов и партнёров — мол, его руководитель твердо держит руль управления в своих руках и уверенно смотрит в будущее. Во-вторых, не лишним было подчеркнуть свою лояльность и новому правительству во главе с Михаилом Мишустиным, и лично президенту Путину. Они, разумеется, ждут от Грефа положительных новостей. А выражаемая уверенность в крепком рубле и является таковой.