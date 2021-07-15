Россиянам отменили туры в Грецию на 1 млрд рублей

Туроператор Mouzenidis Travel Greece с конца июня отменил туры россиян примерно на €12 млн (порядка 1 млрд рублей). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь может идти об отмене примерно 17 тысяч путёвок при средней стоимости бронирования в €700. О приостановке обслуживания туристов руководство Mouzenidis Travel Greece объявило ещё 17 июня. Приём гостей ограничен до конца июля.

При этом изначально ограничения по турам должны были действовать всего девять дней. В компании объяснили своё решение техническими и юридическими трудностями. Однако в итоге паузу продлили вплоть до 31 июля.

Многие туристы, как отмечает издание, приобрели билеты ещё до начала пандемии коронавируса. Денежные средства российские компании перевели в Mouzenidis, получить их обратно теперь невозможно.

По словам главы агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, в подобной кризисной ситуации вся ответственность должна ложиться на российских туроператоров, с которыми граждане заключали договоры. Пострадавшие от отмены греческих туров могут обратиться в фирмы для возврата денег. В противном случае им могут возместить ущерб другими услугами агентств вроде замены рейса или путёвки.

С таким мнением не согласился собеседник «Коммерсанта» на туристическом рынке.

Если у туриста до пандемии был забронирован пакетный тур с полётом на Ellinair, мы не можем просто пересадить его на рейс «Аэрофлота» или Aegean, они существенно дороже, это несопоставимый продукт, — отметил один из собеседников издания.

Отмечается, что отменой рейсов греческий туроператор пытается добиться финансовой поддержки местных властей. Аналогичным путём в 2019 году пошла британская компания Thomas Cook, которая незадолго до банкротства проводила переговоры с потенциальными инвесторами.

Ранее сообщалось, что россияне отказались от 50% туров на курорты Краснодарского края после 1 августа. Анапе, Геленджику и Сочи люди предпочли путёвки в Крым и Абхазию, куда число броней возросло до 30%.