Компания Google получила в России штраф на 1,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/172bdd5a-dae6-11ea-b030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Мировой суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн рублей компанию Google. Причиной взыскания стала некачественная фильтрация в поисковой системе запрещённой информации.

Данное разбирательство стало вторым в отношении IT-гиганта. В декабре 2018-го разработчика оштрафовали за отказ от фильтрации запрещённого контента на 500 тыс. рублей, передаёт ТАСС.

В начале июля 2020-го Роскомнадзор подготовил протокол об административном правонарушении против Google из-за недостаточных мер по удалению запрещённой информации из результатов запросов поисковика. По данным службы, американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, а свыше трети ссылок из единого реестра запрещённых данных хранятся в поиске.

По действующим законам РФ, оператор поисковой системы обязан исключить из поисковой выдачи ссылки на сетевые ресурсы с запрещёнными данными. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Google с апреля по июнь 2020 года заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с КНР и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией. Уточняется, что из заблокированных с Китаем было связано 2596 каналов и большая их часть публиковала «спам и неполитический контент», но некоторые распространяли и политический, в том числе материалы о борьбе с коронавирусом в США и массовых протестах против расовой дискриминации, проходивших во многих городах Соединённых Штатов.

90 заблокированных каналов были связаны с Россией, на них публиковались материалы на русском, немецком, английском языках и на фарси. Контент был посвящён событиям в ЕС, США, Литве и на Украине, также присутствовали материалы о Сирии, реакции США на COVID-19, информация о внутренней и внешней политике РФ. Кроме того, были заблокированы 20 связанных с Ираном каналов.