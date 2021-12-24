Голикова рассказала о предстоящем объединении ПФР и ФСС

Члены Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) обсудили в четверг предстоящее объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Планируется, что фонды объединят на общей цифровой платформе к 1 января 2023 года, включая переходный период, сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения, — рассказали представители агентства.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон «О бюджете Пенсионного фонда РФ на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Прибыль фонда на 2022 год составит 10,032 трлн рублей, на 2023 год — 10,592 трлн, а на 2024 год придётся 11,075 трлн, затраты достигнут 10,155 трлн, 10,574 трлн и 11,167 трлн соответственно. Следовательно, бюджет ПФР составлен с нехваткой в 122,4 млрд рублей в 2022 году и 92,7 млрд в 2024 году, а в 2023 году предполагается превышение доходов на 18,2 млрд.

В октябре глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим заявил о приостановке строительства новых зданий. Ранее спикер парламента Вячеслав Володин обвинил его в строительстве дворцов для фонда.