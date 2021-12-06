Путин подписал указ о бюджете Пенсионного фонда

Президент России Владимир Путин утвердил закон «О бюджете Пенсионного фонда РФ на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщило РИА Новости.

В нём приведены основные характеристики расчёта Пенсионного фонда России на ближайшие три года. Прибыль фонда на 2022 год составит 10,032 триллиона рублей, на 2023 год — 10,592 триллиона, а на 2024 год придётся 11,075 триллиона, затраты достигнут 10,155 триллиона, 10,574 триллиона и 11,167 триллиона соответственно.

Следовательно, бюджет ПФР составлен с нехваткой в 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда в 2024 году, а в 2023 году предполагается превышение доходов на 18,2 миллиарда.

Общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых ПФР из федерального бюджета, достигнет в 2022 году 3,63 триллиона рублей, в 2023 году — 3,75 триллиона, в 2024 году — 3,77 триллиона.

Распределяя бюджет фонда, политики также приняли во внимание и объёмы межбюджетных трансфертов, получаемых из региональных бюджетов благодаря территориальным органам службы занятости населения: на 2022 год — 3,7 миллиарда рублей, на 2023 год — 3,9 миллиарда, на 2024 год — 4,2 миллиарда.

Ранее сообщалось о выходе нового закона об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), подписанного Владимиром Путиным. Предусмотрена также возможность повсеместного перехода на «реестровую» модель при ведении учёта застрахованных.