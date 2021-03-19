Глава ВТБ заявил об «обречённости» биткоина

https://static.news.ru/photo/66a26308-88c5-11eb-bb4b-96000091f725_660.jpg Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центральные банки будут со временем вводить собственные цифровые валюты, поэтому «левые» криптовалюты вроде биткоина в перспективе обречены на исчезновение, так как ни одна финансовая система не смирится с их существованием. Об этом в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Я считаю, что цифровая валюта — вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие «левые» цифровые валюты, как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе всё-таки обречены, — цитирует РИА Новости банкира.

Он добавил, что финансовая система любого государства не может позволить существовать криптовалюте, которая не контролируется госорганами и при этом занимает заметное место в бюджетных операциях.

Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетничество, мне всегда казалось. Поэтому страны пошли по другому пути — создание государственных цифровых валют, — сказал Костин.

По его словам, российский Центробанк не является исключением, регулятор уже объявил о создании концепции цифрового рубля. ВТБ поддержал её при условии, что кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчёты вестись через ЦБ.

Как сообщал NEWS.ru, американские учёные провели исследование и выяснили, что на майнинг (добычу) криптовалют, например биткоинов, требуются в мировом масштабе колоссальные энергозатраты, что таит в себе угрозу для климата Земли. По информации экспертов, данный процесс потребляет столько электричества, сколько некоторым странам хватит на год.