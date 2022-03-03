Глава РСПП Шохин: объём санкций нельзя было предугадать

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что масштаб введённых против РФ санкций и их последствия было сложно просчитать ещё неделю назад, передаёт «Интерфакс». Шохин после встречи крупного бизнеса с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым отметил, что бизнес понимает объём проблем и рассчитывает на постоянное взаимодействие с правительством РФ.

Бизнес РФ будет активно искать варианты новых партнёрств, логистических цепочек, способов привлечения средств, — сказал он.

Шохин ранее сообщал, что бизнес в России смог адаптироваться к существованию в условиях кризиса. На встрече представителей российского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным он попросил главу государства создать предсказуемые условия для ведения бизнеса на фоне сложившейся обстановки.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Как подчеркнул Ле Мэр, санкции ЕС разрушат экономику России, они будут применяться до тех пор, пока Москва не вернётся к «лучшим намерениям» относительно Украины.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что агрессивные действия Евросоюза против России носят ультраконцентрированный характер. Подобные действия присутствовали и ранее, но сейчас «маски сняты», отметил он. Пресс-секретарь также отметил, что пока есть гиперэмоциональная реакция потребителей на рост цен, но это первая реакция.