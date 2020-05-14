Глава Ростуризма попросила губернаторов помочь внутреннему туризму

https://static.news.ru/photo/5d3d3204-962a-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась к региональным властям с просьбой оказать дополнительную поддержку отрасли.

Догузова направила главам российских субъектов письмо, в котором заявила о необходимости выделения дополнительных средств на поддержку внутреннего туризма в РФ в условиях пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Считаю чрезвычайно важным сохранить объём региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение, — говорится в письме.

Как писал NEWS.ru ранее, только 40% россиян планируют взять отпуск летом, при этом 15% из них заявили, что поедут отдыхать, только если откроются границы. Работать всё лето намерена треть респондентов, 13% недавно лишились работы или уже были безработными до пандемии, 7% потратят летние месяцы на попытки трудоустроиться, свидетельствуют данные опроса, проведённого банком «Открытие».