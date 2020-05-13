Большинство россиян не будут брать летние отпуска

https://static.news.ru/photo/90a8aa98-94b7-11ea-847c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только 40% россиян планируют взять отпуск летом, при этом 15% из них заявили, что поедут отдыхать, только если откроются границы.

Работать всё лето намерена треть респондентов, 13% недавно лишились работы или уже был безработными до пандемии, 7% потратят летние месяцы на попытки трудоустроиться, свидетельствуют данные опроса, проведённого банком «Открытие».

Из тех, кто готов взять отпуск, 22% выбрали внутренний туризм, останутся дома или поедут на дачу 19% и 18% соответственно. Около 14% уверены, что границы вскоре откроются и можно будет выехать на отдых за рубеж. Ещё 27% опасаются заграничных поездок после пандемии, передаёт «Прайм».

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты по недвижимости сообщили о заметном увеличении спроса на загородные дома и дачи во время пандемии коронавирусной инфекции в России. Риелторы утверждают, что спрос может быть вызван тем, что россияне не могут путешествовать,