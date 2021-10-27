Глава Плодоовощного союза назвал излишним запрет на турецкие мандарины

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков считает запрет на ввоз в Россию мандаринов из Турции излишним, передаёт телеканал «360». Но, по его мнению, серьёзно это решение Роспотребнадзора на рынок не повлияет.

Глушков поддержал проверку остаточного содержимого пестицидов и ядохимикатов в зарубежной продукции, но заявил, что обычно ограничивают ввоз от конкретного поставщика или региона, а не из всей страны.

Ну, допустим, один производитель нарушил технологию производства. Но это же не значит, что надо всю страну закрывать! Может, есть и добросовестные производители, — сказал Глушков.

Он добавил, что сильно меньше мандаринов на российском рынке не станет, потому что производители в других странах быстро сориентируются. А если фрукты и подорожают, то лишь на пару недель, к Новому году цены восстановятся.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз мандаринов из Турции. Причиной такого решения стало превышение в плодах максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос».