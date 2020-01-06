https://static.news.ru/photo/e71b3368-3220-11ea-8ef6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Коболев Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания не будет тратить полученные от российского «Газпрома» $2,9 млрд на погашение своих долгов.

Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность, — сказал Коболев.

По его словам, деньги пока не трогали. Руководство компании ждёт разговора с правительством, чтобы обсудить дивиденды и налоговую политику, передаёт УНИАН.

Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».