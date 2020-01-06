Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания не будет тратить полученные от российского «Газпрома» $2,9 млрд на погашение своих долгов.
Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность, — сказал Коболев.
По его словам, деньги пока не трогали. Руководство компании ждёт разговора с правительством, чтобы обсудить дивиденды и налоговую политику,
Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».
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