Глава Минфина США пообещал высокие цены на нефть

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Цены на нефть в дальнейшем вернутся к прежним высоким показателям. Такую уверенность высказал министр финансов США Стивен Мнучин.

При этом, подчеркнул он, страна смогла воспользоваться спадом стоимости, чтобы получить сырьё «буквально бесплатно, по цене платы за её хранение». Министерство энергетики, по его словам, «ищет дополнительные площади для хранения» в рамках стратегического резерва.

Это классическое соотношение между спросом и предложением нефти. Как и в случае с другими физическими энергоносителями, места для хранения нефти недостаточно, — цитирует ТАСС фрагмент интервью Мнучина телеканалу Fox Business.

Максимальный объём стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых подобных ситуаций. Сейчас в хранилищах содержится около 635 млн баррелей.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть продолжают снижаться на фоне информации, что Соединённые Штаты пригрозили Китаю повышением пошлин в качестве одной из мер привлечения к ответственности за сокрытие информации о коронавирусе.