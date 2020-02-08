https://static.news.ru/photo/3820567c-4bf2-11ea-bd84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» на нынешней стадии было бы экономически бессмысленным и политически неправильным. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Он сравнил проект с дистанцией марафонца, который «пробежал 41 километр, а на последнем круге ему говорят, что дальше он его не побежит».

Я считаю неправильным сейчас взять и задушить проект, в который были уже инвестированы миллиарды и который ведется более 10 лет, — цитирует Ишингера «Интерфакс».

Мюнхенская конференция, основанная в 1963 году как форум стран-членов НАТО, является международной дискуссионной площадкой, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. В этом году конференция будет проходить c 14 по 16 февраля.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские эксперты заявили, что строительство «Северного потока — 2» удастся успешно завершить вопреки санкционной политике США.