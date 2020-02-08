https://static.news.ru/photo/e3bfd63a-4bd7-11ea-b33c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Строительство газопровода «Северный поток — 2» удастся успешно завершить вопреки экономическому и политическому давлению Соединённых Штатов. Такое мнение высказали российские эксперты.

В частности, замглавы МИД России Александр Панкин заверил, что внешнеполитическое ведомство намерено «максимально способствовать» успешной реализации проекта, передаёт РИА Новости.

При этом введение санкций против российских газотранспортных магистралей он назвал «прямым вмешательством в дела европейского бизнеса» и «вопиющим примером недобросовестной конкуренции». По его словам, США таким образом не проявляют заботу об энергобезопасности Европы, а пытаются продвинуть собственный сжиженный природный газ на европейский рынок.

Надежду на то, что строительство «Северного потока — 2» завершится в 2021 году, выразил и глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Франк Шауфф.

АЕБ всегда рассматривала «Северный поток—2» как важный коммерческий проект, который поможет европейской экономике получить газ, а российской экономике — получить доходы от его продажи, — сказал он.

Шауфф также выразил озабоченность тем, что американская сторона пытается «напрямую влиять на внешнюю торговлю Европейского союза». По мнению эксперта, это проблемная область отношений между Евросоюзом и США, а в дальнейшем европейским странам «придётся думать над тем, как отвечать на подобные вызовы».

Ранее, как писал NEWS.ru, германская газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне предположила, что Соединённые Штаты уже в феврале или марте могут ввести новые санкции против «Северного потока — 2», если Россия попытается завершить строительство газопровода.