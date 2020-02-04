Вашингтон намерен принять новые санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2». Сенатор Тед Круз пригрозил главе строительной компании Allseas Эдварду Херему «уничтожением его экономического существования».
Как
В том случае, если Россия будет возобновлять строительство трубопровода в Балтийском море, Палата представителей и Сенат планируют принять новый закон о санкциях. Об этом заявил источник в дипломатических кругах США.
Представители Германии выступают за завершение строительства газопровода, но судя по всему России придётся заканчивать строительство в одиночку, пишут немецкие журналисты.
Мы выступаем за приостановку санкций США, чтобы завершение «Северного потока — 2» не откладывалось, — отмечает высокопоставленный дипломат.
В «Газпроме» заявили, что Россия достроит «Северный поток — 2». По словам зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой, проект построен на 94%, российские специалисты закончат оставшиеся работы.
Глава Shell Бен ван Берден считает, что санкции США, остановившие строительство «Северного потока — 2» повлияют на невозможность обеспечить финансами обслуживание долга магистрали перед западными инвесторами.
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