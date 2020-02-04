https://static.news.ru/photo/2781b714-4767-11ea-b601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Вашингтон намерен принять новые санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2». Сенатор Тед Круз пригрозил главе строительной компании Allseas Эдварду Херему «уничтожением его экономического существования».

Как сообщает Handelsblatt, Круз заявил, что если Allseas продолжит строительство «Северного потока —2», то компания столкнётся с «удушающими и потенциально опасными для существования юридическими и экономическими санкциями». В настоящий момент Allseas приостановил все работы по строительству газопровода.

В том случае, если Россия будет возобновлять строительство трубопровода в Балтийском море, Палата представителей и Сенат планируют принять новый закон о санкциях. Об этом заявил источник в дипломатических кругах США.

Представители Германии выступают за завершение строительства газопровода, но судя по всему России придётся заканчивать строительство в одиночку, пишут немецкие журналисты.

Мы выступаем за приостановку санкций США, чтобы завершение «Северного потока — 2» не откладывалось, — отмечает высокопоставленный дипломат.

В «Газпроме» заявили, что Россия достроит «Северный поток — 2». По словам зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой, проект построен на 94%, российские специалисты закончат оставшиеся работы.

Глава Shell Бен ван Берден считает, что санкции США, остановившие строительство «Северного потока — 2» повлияют на невозможность обеспечить финансами обслуживание долга магистрали перед западными инвесторами.