Глава ФФОМС: новый закон упростит оказание помощи всем тяжёлым пациентам

Финансирование федеральных медицинских организаций напрямую из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) повысит доступность медицинской помощи. Это будет прописано в новом федеральном законе в случае его принятия. Об этом NEWS.ru заявила председатель ФФОМС Елена Чернякова.

Как правило, помощь федеральных медицинских организаций нужна наиболее тяжёлым пациентам — и им, в случае принятия нового законопроекта, станет проще её получить​. Елена Чернякова председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Порядок, в соответствии с которым лечащий врач медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программе обязательного медицинского страхования, или врач федеральной медицинской организации будут направлять россиян на лечение, в настоящее время разрабатывается Минздравом России.

За федеральными медицинскими организациями остаётся право оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования в части первичной медикосанитарной помощи и скорой (скорой специализированной) медпомощи, а также в части специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в случае распределения ей объёмов данной помощи решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С учётом изложенного предусмотренные законопроектом изменения направлены на повышение эффективности использования средств обязательного медицинского страхования и обеспечение доступности медицинской помощи, — отметила Чернякова.

В новом законопроекте, собственно, говорится о передаче ФФОМС полномочий страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями. Проще говоря, из процесса должны выпасть частные страховые компании (что вызвало бурные споры на уровне высших эшелонов власти). Объёмы предоставления медпомощи и нормативы затрат на неё будет устанавливать правительство. Кроме того, в два раза снижается объём финансирования расходов на ведение дел страховщиками: с 1–2% до 0,5–1% от суммы средств, поступивших по дифференцированным подушевым нормативам.

К проведению экспертизы качества медпомощи, как и ныне, будут привлекаться независимые специалисты, включённые в федеральный реестр экспертов качества медицинской помощи.

Между тем, Банк России выступает против данного законопроекта. По мнению Центробанка, при подготовке законопроекта не были учтены возможные последствия для системы ОМС уменьшения норматива, в том числе возможный уход всех страховых организаций из субъектов РФ, а также увеличение затрат на финансирование деятельности территориальных фондов ОМС в целях предоставления услуг застрахованным вместо страховых организаций. Кроме того, не принята во внимание невозможность обеспечения непрерывности процесса сопровождения застрахованных лиц страховыми организациями на всех этапах оказания медицинской помощи в случае обращения застрахованного лица в федеральное медицинское учреждение. Как отметили в регуляторе, страховыми организациями накоплен достаточный опыт по обеспечению защиты прав и интересов застрахованных лиц.