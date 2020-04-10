Глава ЦБ назвала стабильной ситуацию на мировых финансовых рынках

https://static.news.ru/photo/157f5576-7b33-11ea-8131-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация на глобальных финансовых рынках в течение недели была достаточно спокойной. Почти везде наблюдался рост котировок акций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом, отметила она, ситуация в глобальной экономике продолжала ухудшаться. Среди прочего, существенно увеличилась безработица в США и в Европе. Хотя это и не отразилось на финансовом секторе.

Ситуация была относительно стабильной, в том числе в результате беспрецедентных мер, принимаемых правительствами и центральными банками разных стран, — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее стало известно, что лидеры стран, входящих в состав Европейского союза, 23 апреля проведут видеоконференцию. Как писал NEWS.ru, саммит будет посвящён вопросу восстановления экономики, сильно пострадавшей за последнее время.