Германский концерн Uniper допустил оплату российского газа в рублях Топ-менеджер концерна Uniper допустила оплату российского газа в рублях

Электростанция Uniper / Фото roel1943/flickr.com

Германский концерн Uniper допускает возможность оплаты за российский газ в рублях и обсуждает это с властями, сообщила финансовый директор компании Тиина Туомела. По её словам, которые приводит ТАСС, поток российского газа по действующему долгосрочному контракту с «Газпромом» продолжает поступать в страну.

Мы находимся в продолжающихся обсуждениях с «Газпромом» относительно внедрения российского указа об оплате в рублях, учитывая заявления ЕК о санкциях, — сказала Туомела.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что экономика ФРГ сильнее всех в ЕС зависит от поставок по трубопроводам из России. По его словам, Германия не выживет в случае объявления ЕС эмбарго, поскольку заменить российский газ будет нечем. Германия получает газ по трубопроводам из Нидерландов и Норвегии, однако объём их является минимальным.

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен также заявил, что для введения Германией эмбарго на российские энергоносители нет никаких оправданий. По его мнению, это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована. Топливо нужно для отопления, а также на производствах, особенно в химической отрасли.