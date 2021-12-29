«Газпром» заявил о готовности «Северного потока — 2» к работе

Газопровод «Северный поток — 2» готов к работе, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. По его словам, концерн закончил заполнение газом второй нитки трубопровода. Теперь обе его нитки находятся под давлением и могут эксплуатироваться, сообщает РИА Новости.

«Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». И теперь и первая, и вторая нитки находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации... Газопровод «Северный поток — 2» к работе готов, — сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северного потока — 2» конец первого полугодия 2022 года. Он отметил, что при желании европейских партнёров поставки могут начаться и раньше.

Он также напомнил , что трубопровод уже построен и идёт заполнение его ниток технологическим газом. По его словам, газ начнут доставлять потребителям вскоре после принятия всех необходимых решений со стороны Европы.

Новый газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год проходит от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его строительство завершили в сентябре. Технологически для запуска газопровода «Северный поток — 2» всё готово. Время реализации проекта зависит от формальностей с сертификацией.