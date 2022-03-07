«Газпром»: рост цен на газ может продолжиться, но это не вина компании

Российская энергетическая компания «Газпром» предупредила о том, что цены на газ могут продолжать расти, однако причины подорожания исходят не от неё. В заявлении, выложенном в официальном Telegram-канале, представители «Газпрома» подчеркнули, что компания выполняет обязательства по заключённым заявкам для зарубежных потребителей и продолжит обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку голубого топлива.

«Газпром» полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей. <...> Цены могут быть еще выше. Но причины этого не на стороне «Газпрома». Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа, — говорится в сообщении.

Там также уточняется, что украинское направление прокачки газа задействовано на 100% в рамках транзитного договора.

В заявлении компании также упоминается тот факт, что сегодня днём на ключевом газовом хабе Европы был обновлён исторический ценовой рекорд — $3892 за одну тысячу кубических метров топлива.

За несколько часов работы биржи исторический максимум обновлён несколько раз: на момент начала торгов апрельские фьючерсы продавались за $2366,8 за тысячу кубометров, однако в течение нескольких часов цена преодолела отметку в $3 800.

При этом после достижения пиковой отметки последовало не менее резкое падение котировок: цена на апрельские фьючерсы обвалилась за час на $1000.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, прогнозировавший несколько дней назад рост стоимости топлива до €2000 и выше, саркастично «поздравил» европейских коллег с рекордно высокими ценами на газ.