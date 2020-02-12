https://static.news.ru/photo/5e22ab26-4d97-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей запросил у «Газпрома» информацию для следственных действий в отношении газопровода «Северный поток-2». Сырьевой гигант получил документ 15 января 2020 года.

Ведомство ещё в мае 2019-го предъявляло «Газпрому» и пяти партнёрам по строительству магистрали — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за инвестиций в проект, передаёт радио Sputnik.

Engie подверглась штрафным санкциям со стороны регулятора. Сумма взыскания составила $44,7 млн за отказ поделиться данными, нужными для расследования.

«СП-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом».

Европейские партнёры — британо-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до €950 млн каждый. Оставшаяся половина средств — €4,75 млрд — приходится на «Газпром».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Nord Stream 2 — проектная компания и оператор газовой магистрали «Северный поток — 2», строящейся по дну Балтийского моря из РФ в Германию — не просила Данию изменить текст разрешения на строительство трубопровода, чтобы его можно было завершить, игнорируя санкции со стороны Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщили представители предприятия.