«Газпром» не забронировал апрельский транзит газа через Украину и Польшу

«Газпром» на аукционе 21 марта не заказал прокачку природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» в апреле, пишет ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform. Аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменён.

Уточняется, что на аукционе были предложены объёмы в 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.

Ранее компания «Газпром» сообщила, что продолжает поставки газа для транзита через Украину в штатном режиме согласно заявкам потребителей из Европы. По контракту «Газпром» выполняет обязательства перед Украиной по транзиту газа в размере 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

Заявки на транзит российского газа через территорию Украины 12 марта сохранились на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Киевом, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины». Газопровод Ямал — Европа также используется в прежнем режиме.

Между тем, по мнению экспертов, «Газпром» поставляет газ через Польшу в Германию ночью по требованию клиентов. Так компания работает с тех пор, как 25 февраля снова начала поставки через газопровод Ямал — Европа. «Газпром» не выкупает или не использует утренние и дневные мощности.