«Газпром» не забронировал апрельский транзит газа через Украину и Польшу

«Газпром» на аукционе 21 марта не заказал прокачку природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» в апреле, пишет ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform. Аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменён.
Уточняется, что на аукционе
Ранее компания «Газпром» сообщила, что продолжает поставки газа для транзита через Украину в штатном режиме согласно заявкам потребителей из Европы. По контракту «Газпром» выполняет обязательства перед Украиной по транзиту газа в размере 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.
Заявки на транзит российского газа через территорию Украины 12 марта сохранились на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Киевом, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины». Газопровод Ямал — Европа также используется в прежнем режиме.
Между тем, по мнению экспертов, «Газпром» поставляет газ через Польшу в Германию ночью по требованию клиентов. Так компания работает с тех пор, как 25 февраля снова начала поставки через газопровод Ямал — Европа. «Газпром» не выкупает или не использует утренние и дневные мощности.