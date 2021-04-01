ФРГ запустила сухопутную ветку «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/39497806-92fc-11eb-b5dc-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Трубопровод в Германии Eugal, который в будущем примет газ из «Северного потока — 2», достиг полной мощности прокачки. Кроме того, как сообщили в компании-операторе Gascade, запущена вторая нитка трубопровода.

Трубопроводный узел Eugal достиг полной транспортной мощности <...>. Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом мощность транспортировки газа увеличилась до 55 миллиардов кубометров в год. Первая нитка Eugal мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года. Вторую планировали запустить ровно через год, однако срок был перенесён на 1 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что в зоне укладки труб в рамках реализации проекта «Северный поток — 2» наблюдается повышенная активность военных кораблей и гражданских судов. Об этом сообщил директор филиала компании-оператора Nord Stream 2 AG Андрей Минин.