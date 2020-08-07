Fitch сохранило долгосрочный рейтинг России на уровне «BBB»

https://static.news.ru/photo/c92347ba-d8fb-11ea-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petr Svarc/imageBROKER.com/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на инвестиционном на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтверждён на уровне F2, следует из предоставленных агентством данных.

«Стабильный прогноз» подразумевает, что реакция РФ на экономические последствия пандемии и ситуацию на мировом нефтяном рынке будет способствовать повышению макроэкономической стабильности и сохранению прочности суверенного баланса. Отмечается также, что приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и осмотрительная налогово-бюджетная политика способствуют повышению устойчивости РФ к потрясениям и уменьшают влияние нестабильности нефтяных цен на экономику, передаёт ТАСС.

Кредитный рейтинг России на уровне «BBB» отражает её надёжную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгам, а также, одновременно, определяется низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами, — говорится в сообщении агентства.

По прогнозу Fitch, ВВП России в 2020 году сократится на 5,2% в связи с последствиями пандемии коронавируса, ожидается, что рост экономики начнёт восстановление в 2021 году — на 3,6% в 2021 году и 2,5% в 2022 году. Инфляция составит 3,1% в 2020 году, и вырастет до 3,8% к концу 2022 года. Ставка Банка России может быть дополнительно снижена, также следует из прогноза. Дефицит бюджета, уточняет Fitch, составит 5,1% ВВП в 2020 году против профицита в 1,8% в 2019 году.

Риск санкций оценили как высокий, особенно в связи с приближением избирательного цикла в Соединённых Штатах.

В последнее время санкции США были направлены на предотвращение завершения строительства газопровода Nord Stream II, но в Конгрессе США остаётся закон о санкциях, который также может быть нацелен на иностранные инвестиции в суверенный долг в национальной валюте, а также финансовые институты, которые, как полагается, причастны к «вмешательству в выборы» и на нефтегазовый сектор России, — пояснили в агентстве.

Тем не менее, согласно прогнозу, ведение санкций, препятствующих обслуживанию существующего суверенного долга, а также не позволяющих российским банкам проводить операции в долларах США, не представляется вероятным.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Центробанка считают, что экономическая активность в России во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике.