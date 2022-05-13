Финская Raisio продала бизнес в России Финский производитель каш и хлопьев Raisio продал бизнес в РФ российской компании

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Финский производитель продуктов питания Raisio передал свой сегмент в РФ российской компании Copacker Agro, сообщается на сайте концерна. Соответствующее соглашение между продавцом и покупателем было подписано 29 апреля. Стоимость сделки составила €1,5 млн. При этом указано, что из-за продажи бизнеса в России Raisio потерпит убытки в €3,6 млн.

Сделка по продаже потребительского бизнеса Raisio в России компании Copacker Agro завершена. Российские власти зарегистрировали сделку 12 мая 2022 года, и бизнес дочерней компании Raisio ООО Raisio Nutrition перешел покупателю Copacker Agro, — говорится в сообщении.

Известно также, что права на бренд Nordic, под которым Raisio выпускает известные в России и Белоруссии хлопья, проданы эстонской фирме Nordgate Trading O.

Сутками ранее стало известно, что руководство финской государственной энергетической компании Fortum также приняло решение об уходе с российского рынка и о продаже активов в стране. Сообщается, что процесс может занять некоторое время и зависит от одобрения регулирующих органов. До этого энергохолдинг приостановил инвестиционную деятельность в РФ.