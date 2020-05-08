Финская компания Fortum завершила покупку доли в немецкой Uniper

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Потребительские цены в России с 28 апреля по 6 мая 2020 года выросли на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За предыдущую отчётную неделю инфляция в РФ также находилась на уровне 0,1%. С начала мая инфляция набрала 0,1%, а с начала года — 2,2%, уточняет ТАСС. В годовом выражении инфляция...