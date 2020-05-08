Финская компания Fortum завершила покупку доли в немецкой Uniper

Финская энергетическая компания Fortum закрыла вторую и последнюю часть сделки по покупке акций работающей в той же сфере немецкой компании Uniper.
Как
Fortum заключила соглашение с фондами Elliot и Knight Vinke о покупке доли в Uniper в октябре 2019 года. Сумма сделки — €2,3 млрд. До заключения соглашения Fortum уже владела 49,99% акций немецкой компании, большая часть которых была куплена у Е.ON.
Как ранее писал NEWS.ru, компания Uniper вложила €700 млн в строительство газопровода «Северный поток — 2».
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