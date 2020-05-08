Экономика

Финская компания Fortum завершила покупку доли в немецкой Uniper

20:39, 08 мая 2020
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Финская энергетическая компания Fortum закрыла вторую и последнюю часть сделки по покупке акций работающей в той же сфере немецкой компании Uniper.

Как сообщает RNS, Fortum 8 мая приобрела 3,84% акций Uniper у Elliot Management Corporation, доведя свою общую долю до 73,4%. Первую часть сделки стороны закрыли в марте.

Fortum заключила соглашение с фондами Elliot и Knight Vinke о покупке доли в Uniper в октябре 2019 года. Сумма сделки — €2,3 млрд. До заключения соглашения Fortum уже владела 49,99% акций немецкой компании, большая часть которых была куплена у Е.ON.

Как ранее писал NEWS.ru, компания Uniper вложила €700 млн в строительство газопровода «Северный поток — 2».

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