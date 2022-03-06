Финансист рассказал, каким бизнесом стоит заняться на фоне западных санкций

Эксперт по финансам, трейдер и инвестор Никита Дёмин в беседе с NEWS.ru рассказал, каким бизнесом стоит заняться россиянам на фоне западных санкций. По словам специалиста, сейчас нужно обратить внимание именно на те направления, которые попали под ограничения.

Как отметил эксперт, на сегодняшний день одним из таких актуальных направлений в первую очередь стала IT-сфера, где много задач и возможностей проявить себя. Ещё одна сфера для развития бизнеса — производство недорогой мебели, поскольку сейчас, например, разрываются отношения с брендом IKEA.

Актуально развитие качественного туризма внутри страны, у нас большое государство, скоро данное направление будет пользоваться спросом, люди будут отдыхать у нас. Интересны также производство домов на колёсах, сфера аренды площадей, эта ниша может заполниться нашими российскими компаниями. Натянутые отношения с компанией Apple приведут к появлению альтернатив. Наш рынок отреагирует на это очень позитивно, — сказал инвестор.

Дёмин считает, что Россия может достичь таких результатов, что даже если компании, ушедшие с рынка, захотят вернуться, она уже не будет нуждаться в их услугах и товарах.

У нас уже будет своя альтернатива, так деньги и налогообложение всех товаров останутся внутри страны, плюс мы сократим долю валютного хождения и преувеличим долю рублёвых расчётов внутри сфер, которые мы заменим, — добавил он.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.