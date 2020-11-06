Евросоюз решил продлить санкции против Турции

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Евросоюз пролонгировал на год санкции в отношении Турции из-за её противоправных действий в Средиземном море. Кроме того, ЕС угрожает республике принять новый пакет ограничений, говорится в сообщении Совета ЕС.

Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье, — цитирует международную организацию ТАСС.

В данный момент в чёрный список по Турции включили двух человек. Им запретили посещать государства Евросоюза, а их счета заморозили. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС теперь нельзя предоставлять средства тем, кто значится в данном перечне.

Евросоюз в июле прошлого года ввёл санкции в отношении Анкары после бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Кроме того, ЕС приняли меры в отношении Турции, урезав объёмы стране на 2020-й (субсидии, предоставляемые на период переговорного процесса о вступлении в ЕС), а также призвал Европейский инвестиционный банк пересмотреть свою кредитную политику в этой стране, в частности в том, что касается кредитования под суверенное обеспечение.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра обнаружены крупные месторождения природного газа. В 2011-м американская компания оценила запасы месторождения «Афродита» почти в 140 млрд кубометров.

Обнаруженные Турцией запасы газа в Чёрном море увеличивают её надежды на бурение в Средиземноморье и поиски голубого топлива в данном регионе, рассказал глава республики Реджеп Эрдоган.

Политик в августе 2020 года сообщил о найденном в акватории Чёрного моря месторождении газа. Примерный объём запасов сырья оценивается в 320 млрд кубометров. В середине октября он рассказал про обнаружении новых запасов на месторождении в 85 млрд кубометров. Таким образом, общие запасы оцениваются в 405 млрд кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что транспортировка газа по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) из Каспийского региона в Европу может начаться в середине ноября. TAP уже заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приёмного терминала на юге Италии. В данный момент завершается подготовка к запуску коммерческих операций.