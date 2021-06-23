Европа усилит зависимость от российского газа

Европейский регион усилит свою зависимость от российского газа, так как его уровень в европейских хранилищах к началу отопительного сезона может оказаться самым низким за последние несколько лет. Уже сейчас его запасы ниже нормы почти на четверть. Об этом пишет Lenta.ru.

На сегодняшний день большинство поставок идут в страны Азии, в частности большая часть уходит на Китай и Индию. Соответственно экспорт в страны Европы значительно уменьшился.

Если «Северный поток- 2» запустят в этом году, то это спасёт европейский рынок потребления. В противном случае европейцы могут столкнуться со значительным повышение тарифов на газ, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что треть компаний ФРГ назвали «Северный поток — 2» незаменимым для экономики. Также большинство немецких компаний, работающих в России, поддерживают строительство «Северного потока — 2».