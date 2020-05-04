Евро на торгах Мосбиржи не удержался на уровне 83 рублей

Курс евро на открытии валютных торгов Московской биржи вырос почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 83,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Последний раз евро находился выше отметки 83 рубля 22 апреля 2020 года.
Однако на этой высоте европейская валюта не удержалась. По состоянию на 10:45 она стоила 82,6 рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле с вступлением в силу 1 мая нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи поднялась до $27 за баррель. Тем не менее, на старте торгов 4 мая стоимость опустилась ниже $26.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен