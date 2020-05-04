Евро на торгах Мосбиржи не удержался на уровне 83 рублей

https://static.news.ru/photo/ad8a59a4-8ddc-11ea-b656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Курс евро на открытии валютных торгов Московской биржи вырос почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 83,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Последний раз евро находился выше отметки 83 рубля 22 апреля 2020 года.

Однако на этой высоте европейская валюта не удержалась. По состоянию на 10:45 она стоила 82,6 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле с вступлением в силу 1 мая нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи поднялась до $27 за баррель. Тем не менее, на старте торгов 4 мая стоимость опустилась ниже $26.