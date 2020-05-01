Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась на 4,15% 1 мая 202 года.
По состоянию на 3.44 мск цена нефти Brent на лондонской бирже ICE
Этот показатель выше уровня закрытия предыдущей сессии на 2,61%,
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $27 за баррель впервые с 20 апреля 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов прогнозирует постепенный рост цен на нефть к концу года. Он добавил, что это связано со стабилизацией экономического положения крупнейших стран после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако рост не будет быстрым, отметил Борис Титов.
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