Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

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Условия выдачи и использования сертификатов на перелёты, предоставляемые авиакомпаниями, проверит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом заявили в самом ведомстве.

ФАС изучит условия и механизмы компенсации средств за билеты на отменённые рейсы, — цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что при невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на...