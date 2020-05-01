Экономика

Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

03:56, 01 мая 2020 25
Фото: PIX1861 /pixabay.com

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась на 4,15% 1 мая 202 года.

По состоянию на 3.44 мск цена нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет $27,48 за баррель, по данным investing.com.

Этот показатель выше уровня закрытия предыдущей сессии на 2,61%, сообщает ТАСС.

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $27 за баррель впервые с 20 апреля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов прогнозирует постепенный рост цен на нефть к концу года. Он добавил, что это связано со стабилизацией экономического положения крупнейших стран после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако рост не будет быстрым, отметил Борис Титов.

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