Титов прогнозирует постепенный рост цен на нефть к концу года

https://static.news.ru/photo/e13fab8e-5a72-11ea-9246-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/via Globallookpress.com

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что цены на нефть покажут постепенный рост к концу года. Это связано со стабилизацией экономического положения крупнейших стран после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Мы прогнозируем, что к концу года цена на нефть вырастет, но это постепенный, очень медленный рост, связанный с возвращением спроса в связи с началом работы европейской, азиатской экономик и экономики США. Быстрого отскока вряд ли стоит ждать, — сказал он на пресс-брифинге.

По словам Титова, при этом «Россия имеет огромный потенциал роста, даже в этих условиях, когда цены на нефть упали».

Стоимость фьючерса на нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июне поднялась утром 30 апреля на 9%. По состоянию на 7:00 мск Brent на лондонской бирже ICE торгуется по $26,38 за баррель. Светлая техасская нефть WTI поднялась на 16,07%, до $17,5 за баррель.

27 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе выросла на $0,68 — до $16,39 за баррель.

Страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Международная деловая газета Financial Times считает, что новая сделка не остановит падение спроса на нефть, так как оно вызвано пандемией коронавируса. Повсеместное введение ограничительных мер привело к снижению её потребления в мире на 30%, писал NEWS.ru.