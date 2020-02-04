https://static.news.ru/photo/c1f86dea-472d-11ea-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 4 февраля курс доллара снизился до 63,45 рубля, евро опустился до 70,18 рубля.

Как следует из данных МосБиржи, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара снизился на 28 копеек, курс евро — на 25 копеек.

Индекс МосБиржи на открытии торгов вырос на 0,58%, до 3088,61 пункта, индекс РТС поднялся на 0,73%, до 1532,29 пункта.

Как писал NEWS.ru, крупнейший банк Северной Европы Nordea Bank спрогнозировал к концу 2020 года подорожание евро до 71 рубля, а в 2021 году — до 80 рублей. Подписание первой фазы соглашения Китая и США поставило на паузу торговую конфронтацию; центробанки мира продолжают смягчение денежной политики, и спрос на российские долговые бумаги иностранных инвесторов сохраняется. Во втором квартале Федеральная резервная система может сократить объём скупки активов, в связи с чем к концу 2020 года доллар подорожает до 61,5 рубля, а в 2021 году — до 66 рублей.