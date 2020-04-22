Эпидемия коронавируса снизила потребность России в электричестве

https://static.news.ru/photo/25df7492-8488-11ea-a0e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса привёл к росту энергопотребления в домовладениях на 1,1%. Однако при этом наблюдается совокупное снижение использования электроэнергии на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в группе «Россети».

Там отметили, что это данные за период с 1 по 15 апреля.

При этом в марте объёмы отпуска электроэнергии снизились на 3,4% по сравнению с этим же месяцем 2019 года, передаёт ТАСС.

Наибольшие темпы снижения потребления продемонстрировали Москва, Московская область, центральный регион, Средняя Волга.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская компания «Укрэнерго» приняла решение о приостановке импорта электроэнергии из России и Белоруссии с 10 апреля по 24 мая из-за пандемии коронавируса.