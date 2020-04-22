Эпидемия коронавируса снизила потребность России в электричестве

Режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса привёл к росту энергопотребления в домовладениях на 1,1%. Однако при этом наблюдается совокупное снижение использования электроэнергии на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в группе «Россети».
Там отметили, что это данные за период с 1 по 15 апреля.
При этом в марте объёмы отпуска электроэнергии снизились на 3,4% по сравнению с этим же месяцем 2019 года,
Наибольшие темпы снижения потребления продемонстрировали Москва, Московская область, центральный регион, Средняя Волга.
Ранее NEWS.ru писал, что украинская компания «Укрэнерго» приняла решение о приостановке импорта электроэнергии из России и Белоруссии с 10 апреля по 24 мая из-за пандемии коронавируса.
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