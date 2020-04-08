Украина отказалась от российской электроэнергии из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/75be93da-79c0-11ea-b6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Укрэнерго» приостановит импорт электроэнергии из России и Белоруссии с 10 апреля по 24 мая из-за пандемии коронавируса.

«Укрэнерго» во исполнение решения Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, принимает меры по ограничению импорта из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества, на период действия карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, и в течение 30 дней со дня его отмены, — говорится в сообщении компании, текст которого приводит RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что режим самоизоляции, на который переходят российские регионы, приведёт к падению доходов электросетевых и энергосбытовых компаний из-за снижения потребления электроэнергии в стране. Минимальное снижение спроса на электричество в России составит от 10 до 15%. Так считает старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников. Партнёр Vygon Consulting Алексей Жихарев полагает, что к концу года энергосбытовые компании могут недополучить от 40 до 50 млрд рублей в том случае, если режим самоизоляции россиян продлится до конца лета.