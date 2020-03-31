https://static.news.ru/photo/eec770f2-735e-11ea-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим самоизоляции, на который переходят российские регионы, приведёт к падению доходов электросетевых и энергосбытовых компаний из-за снижения потребления электроэнергии в стране.

Минимальное снижение спроса на электричество в России составит от 10 до 15%. Так считает старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников.

В провинции Хубэй во время карантина снижение достигало 30%, в Европе и США в начале карантина снижение достигало обычно 10–15%, — заявил он ТАСС.

Эксперт считает, что в России нужно ориентироваться на эти цифры.

Партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев считает, что к концу года энергосбытовые компании могут недополучить от 40 до 50 млрд рублей в том случае, если режим самоизоляции россиян продлится до конца лета.

В Минэнерго ранее заявили, что из-за перехода россиян на удалённую работу ожидается рост бытового потребления электроэнергии, в том числе среди не склонных к энергосбережению потребителей.

NEWS.ru писал, что россияне, перешедшие на удалённую работу, будут тратить на 200 рублей больше, чем офисные сотрудники. Такого мнения придерживается аналитик Юрий Мельников. По его словам, для России средним уровнем потребления электроэнергии можно считать около 100 кВт⋅ч на квадратный метр площади в год. Во время удалённой работы россияне будут тратить в среднем 42 кВт⋅ч.