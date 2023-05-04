Энергоэксперт объяснил спекуляции Запада об объемах российской нефтедобычи Энергоэксперт Фролов: Запад напрасно пытается обвинить Россию во лжи об объемах нефтедобычи

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Спекуляции о том, что Москва якобы обманывает партнеров по ОПЕК+, не сократив добычу нефти на обещанные 500 тысяч баррелей в сутки, являются информационным давлением Запада на российский нефтяной сектор, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что решение РФ по снижению производства продолжает выполняться.

Западные СМИ любят задавать сегодня вопрос: «А вдруг добыча нефти совсем не уменьшилась в России?» Эту тему активно продвигают журналисты Bloomberg, на что Новак постоянно отвечает, что добыча Москвы составляет примерно 9,5 млн баррелей в сутки, — подчеркнул Фролов.

По его словам, нефтяной сектор России ощущает не только санкционное, но и информационное давление, которое проявляется в виде вбросов о том, что Москва не сокращает добычу, обманывает партнеров по ОПЕК+ и продает сырье задешево. Издание напоминает, что решение РФ о сокращении производства нефти на 500 тысяч баррелей, поддержанное другими участниками ОПЕК+, должно стабилизировать ситуацию с ценами и балансом мирового спроса и предложения на нефть.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что России необходимо было сократить объемы добычи сырья, чтобы отрегулировать цены на нефтепродукты и поднять их на высокий уровень. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак также заявил, что Москва соблюдает уровень добровольного сокращения добычи.