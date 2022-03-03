Энергетик назвал условие стоимости газа в $3000 за тысячу кубометров

Очередное рекордное подорожание природного газа в ЕС связано с двумя факторами: в апреле ожидается «абсолютный минимум запасов в Европе» и рекомендации по отказу от поставок сырья из России, рассказал NEWS.ru президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он добавил, что снижение показателей зависит от активности поставщиков сжиженного газа на фоне стремительного роста цен. Таким образом он отреагировал на рекордную стоимость голубого топлива в Европе — цена апрельских фьючерсов 2 марта достигла $2200 за тысячу «кубов».

Трейдеры опасаются двух вещей: в апреле ожидается абсолютный минимум запасов газа в Европе, и скоро будут даны рекомендации, как обойтись без газа РФ предстоящей зимой, что стимулирует рынок. Третье: на такую сладкую цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции. В отличие от ситуации декабря [2021 года], когда просто был риск дефицита газа, сейчас есть риск отсутствия газа в Европе. В случае самого негативного сценария — отказа от газа РФ на следующий отопительный сезон — цена превысит $3000 за тысячу «кубов», а дальше ограничителей нет, — заявил Пикин.

Спикер добавил, что стоимость также зависит от «притоков СПГ между локациями, в частности — Азией и Европой».

В последние дни цены на газ в Европе показывают значительную волатильность. Они начали расти после того, как 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявил 24 февраля о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.

В начале и середине февраля фьючерсы торговались на уровне $800–1300 за одну тысячу кубометров. По мнению экспертов, стоимость голубого топлива может обновить исторические максимумы.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что Запад будет отказываться от российской нефти по политическим причинам. Из-за этого, по его мнению, начнёт расти скидка нефти Urals к Brent.