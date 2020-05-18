Эль-Кувейт и Эр-Рияд остановят лишь часть месторождений нефти

Вероятность того, что добыча нефти на наземном месторождении в Вафре будет остановлена Саудовской Аравией и Кувейтом, крайне мала. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Тем не менее, он подтвердил намерение сторон приостановить нефтедобычу на совместном морском месторождении «Аль-Хафджи», также расположенном в нейтральной зоне.
Общий объём совместной добычи в апреле составил 260 тысяч баррелей в сутки,
Нейтральная зона площадью более 5,7 тысячи квадратных километров была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией, подписанного в 1922 году. В середине февраля 2020 года страны начали добычу после более чем трёхлетнего перерыва из-за разногласий насчёт раздела сырья.
После возобновления добытое делили поровну.
Ранее NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия и Кувейт договорись на месяц приостановить добычу нефти на месторождении «Аль-Хафджи». Это будет сделано в рамках выполнения нового соглашения альянса ОПЕК+.
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