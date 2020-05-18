Эль-Кувейт и Эр-Рияд остановят лишь часть месторождений нефти

https://static.news.ru/photo/ca14159c-9903-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Вероятность того, что добыча нефти на наземном месторождении в Вафре будет остановлена Саудовской Аравией и Кувейтом, крайне мала. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тем не менее, он подтвердил намерение сторон приостановить нефтедобычу на совместном морском месторождении «Аль-Хафджи», также расположенном в нейтральной зоне.

Общий объём совместной добычи в апреле составил 260 тысяч баррелей в сутки, передаёт ПРАЙМ со ссылкой на агентство S&P Global Platts.

Нейтральная зона площадью более 5,7 тысячи квадратных километров была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией, подписанного в 1922 году. В середине февраля 2020 года страны начали добычу после более чем трёхлетнего перерыва из-за разногласий насчёт раздела сырья.

После возобновления добытое делили поровну.

Ранее NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия и Кувейт договорись на месяц приостановить добычу нефти на месторождении «Аль-Хафджи». Это будет сделано в рамках выполнения нового соглашения альянса ОПЕК+.